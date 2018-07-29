Тренер «Арсенала»: в матче с «Динамо» команде не хватило немного везения

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов заявил, что команде не хватило везения в матче с московским «Динамо» в матче первого тура чемпионата России.

"Мы настраивались на победу и недовольны, что, играя на своем стадионе в численном преимуществе, не забили и набрали всего одно очко. «Динамо» никаких сюрпризов не продемонстрировало, мы не дали им возможности реализовать свою задачу на матч отличным прессингом и постоянным давлением.

Мы пытались за счет тех игроков, что у нас есть, играть низом и обыгрывать один в один. Благодарен своим ребятам, что они создавали моменты за счет игры, а не только за счет подач и «стандартов». Нам не хватило немного везения", — цитирует Кононова «Матч ТВ».

Встреча между «Арсеналом» и «Динамо», прошедшая в Туле, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.