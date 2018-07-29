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Кононов: «Арсенал» недоволен ничьей с «Динамо», нам не хватило чуть везения
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Кононов: «Арсенал» недоволен ничьей с «Динамо», нам не хватило чуть везения 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал домашнюю ничью с «Динамо» (0:0) в матче 1-го тура РПЛ.
«Конечно, мы настраивались на победу и недовольны, что на родном стадионе, играя с преимуществом в одного игрока, не забили и завершили матч вничью. По «Динамо» всё стандартно — команда играла от обороны, после удаления схема была 4-4-1, играли узко в нападении, действовали на контратаках за счёт того, что центральный нападающий встречался с мячом и их инсайды выбегали в атаку. Но мы не дали им возможности это делать, а если и давали, то пресекали попытки пробить. Да, было два удара по воротам, один — опасный во втором тайме, но это всё.
У нас нет высокорослых ребят, и мы пытались играть низом, разыгрывать комбинации, обыгрывать один в один. Как могли, так и сделали свою работу. Я всё равно благодарен ребятам, которые выступали в такую жару, но показывали достойный футбол и создавали моменты не за счёт простых действий, а за счёт комбинаций, индивидуальных действий, прессинга при потере мяча. Они всё выполняли, не хватило чуть везения, а так у нас была пара ударов перспективных.
Я не буду раскрывать наши дальнейшие тактические заготовки. Что касается молодых ребят, Лесовой, Костадинов и Ивакин, выйдя по ходу матча, оживили игру. Ивакин вошёл в игру позже, немного волновался, но у него был перспективный момент, где он мог взять на себя игру и хотя бы пробить по воротам», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Губерниев — Мусэрскому: кто виноват, что волейболисты еле сказали два слова? Губерниев: нужно оглянуться и подумать: а кому ещё мы не присвоили звание ЗМС «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо», которое почти весь матч играло вдесятером
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