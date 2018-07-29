«Динамо» может наказать игрока за красную карточку в матче с «Арсеналом» 

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча первого тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
"Мы ехали в Тулу не за ничьей, а за победой, но удаление смешало все карты и мы отошли от первоначального плана на игру. Ничья в данной ситуации не самый плохой результат, учитывая все обстоятельства", — цитирует Хохлова «Матч ТВ».
Также специалист рассказал о возможном наказании полузащитника Абдула Тетте, получившего красную карточку на седьмой минуте встречи.
"Санкции в отношении Тетте? Я думаю, что они будут", — сказал Хохлов.
Встреча между «Арсеналом» и «Динамо», прошедшая в Туле, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.