Ещё
ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом» 

АиФ Нижний Новгород 3 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
ФК «Нижний Новгород» продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей, сыграв вничью с «Тамбовом», сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.
Новый сезон тамбовчане начали с двух побед на выезде. Однако на родном стадионе «Спартак» они не смогли победить нижегородцев.
Игра закончилась со счетом 0:0. Следующие два матча «Нижний Новгород» проведет новой арене на Стрелке.
«Считаю, что команда растет, прогрессирует, — отметил после матча главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев. — Но, безусловно, нам есть, куда стремиться. Надо прибавлять и в «физике», и в тактике».
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Игра на результат. Как Хорватия одержала драматичную победу над Данией Нижегородка Юлия Чеканова борется за титул «Мисс черлидер» МВД не зафиксировало существенных нарушений на матче Аргентина — Хорватия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»376
Смолов пережил новый позор51
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе23
Гамова ответила на травлю в Сети492
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение