ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом» 

ФК «Нижний Новгород» продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей, сыграв вничью с «Тамбовом», сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.
Новый сезон тамбовчане начали с двух побед на выезде. Однако на родном стадионе «Спартак» они не смогли победить нижегородцев.
Игра закончилась со счетом 0:0. Следующие два матча «Нижний Новгород» проведет новой арене на Стрелке.
«Считаю, что команда растет, прогрессирует, — отметил после матча главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев. — Но, безусловно, нам есть, куда стремиться. Надо прибавлять и в «физике», и в тактике».