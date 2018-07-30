ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом»

ФК «Нижний Новгород» продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей, сыграв вничью с «Тамбовом», сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

Новый сезон тамбовчане начали с двух побед на выезде. Однако на родном стадионе «Спартак» они не смогли победить нижегородцев.

Игра закончилась со счетом 0:0. Следующие два матча «Нижний Новгород» проведет новой арене на Стрелке.