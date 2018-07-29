Дмитрий Хохлов: Удаление было. Последуют санкции от клуба в отношении Тетте

На пресс–конференции после матча «Арсенал» — «Динамо» (0:0) главный тренер гостей Дмитрий Хохлов признал справедливость удаления динамовца Абдул-Азиза Тетте в начале встречи.

— Комментарий по игре будет краткий: тот план, который у нас был, рухнул на пятой или на седьмой минуте после удаления. Я благодарен всем игрокам за то, что сумели заработать очко, хотя планировали мы совсем другое.

«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с «Арсеналом» в первом туре РПЛ — Вам не показалось, что арбитр не соответствовал уровню матча? — Могу сказать, что удаление было, а другие микромоменты… На скорую руку иногда кажется одно, а на самом деле было другое. Не хотел бы комментировать, моя голова сейчас забита другим: неспортивным поведением нашего игрока, это меня волнует в данный момент.

— Санкции от клуба в отношении Тетте последуют? — Последуют. Нелепое удаление — это когда случайно получается, а сегодня человек действительно подвел команду.

— На концовку у «Динамо?» хватило сил, или играли на морально-волевых? — Команда хорошо готова к сезону. Но было бы больше сил и у Панченко, если бы он не отрабатывал до своей вратарской, и у Соу, и так далее. Тяжело играть, особенно по такой погоде, 85 минут в меньшинстве. Если бы не удаление, было бы и больше сил, и была бы интереснее игра в нападении, во всяком случае с нашей стороны.