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«Енисей» преподнес подарки игроку «Зенита» Дзюбе
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«Енисей» преподнес подарки игроку «Зенита» Дзюбе 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Красноярский «Енисей» преподнес подарки нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе после матча первого тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что футболист стал автором первого гола в ворота «Енисея» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дзюбе подарили иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.
Встреча между «Зенитом» и «Енисеем», прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Дзюба ответил на вопрос о возможной политической карьере.
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