«Енисей» преподнес подарки игроку «Зенита» Дзюбе

Красноярский «Енисей» преподнес подарки нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе после матча первого тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт"

Отмечается, что футболист стал автором первого гола в ворота «Енисея» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Дзюбе подарили иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.

Встреча между «Зенитом» и «Енисеем», прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дзюба ответил на вопрос о возможной политической карьере.