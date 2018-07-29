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«Факел» проиграл с минимальным счётом принципиальному сопернику
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«Факел» проиграл с минимальным счётом принципиальному сопернику 

Вести Воронеж 35 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Курскому «Авангарду» хватило для победы одного гола.
Воронежский «Факел» потерпел третье подряд поражение в стартовавшем недавно чемпионате ФНЛ. В Курске наши земляки пропустили гол на 22 минуте, который и стал победным для «Авангарда». В первом тайме хозяева смотрелись получше, а во втором «Факел» имел возможности сравнивать счёт, но не повезло. Орлова угодил в штангу, чуть-чуть не хватило Лебеденко. Вновь приходится констатировать, что воронежцы выглядели неплохо, сражались на поле, но результата пока нет. Что ж, будем ждать, когда «Факел» начнёт набирать очки и поддерживать команду. Ситуация в команде сложная. Тем более, что недавно у клуба появились, хоть и призрачные, но хоть какие-то перспективы на возрождение. Следующий матч наши футболисты проведут в Воронеже. 4 августа «Факел» сыграет с ярославским «Шинником». Начало матча в 18.00. Фото — ФК «Авангард».
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