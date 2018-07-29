Воронежский «Факел» проиграл курскому «Авангарду»

В воскресенье, 29 июля, воронежский «Факел» провел игру третьего тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.

Игра на курском стадионе «Трудовые резервы» с местным коллективом «Авангард» закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Акбашев на 22-й минуте встречи. Футболист ударил в касание под перекладину после передачи верхом партнёра по команде с правого фланга, и «Авангард» открыл счет.

Напомним, по итогам трех игр «Факелу» пока не удалось одержать ни одной победы. Следующий матч на домашнем поле пройдет 4 августа — команда встретится с ярославским «Шинником».