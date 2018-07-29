Ещё
Воронежский «Факел» проиграл курскому «Авангарду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежский «Факел» проиграл курскому «Авангарду» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 29 июля, воронежский «Факел» провел игру третьего тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.
Игра на курском стадионе «Трудовые резервы» с местным коллективом «Авангард» закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Акбашев на 22-й минуте встречи. Футболист ударил в касание под перекладину после передачи верхом партнёра по команде с правого фланга, и «Авангард» открыл счет.
Напомним, по итогам трех игр «Факелу» пока не удалось одержать ни одной победы. Следующий матч на домашнем поле пройдет 4 августа — команда встретится с ярославским «Шинником».
АиФ: последние новости
Тренер «Факел-Воронеж»: «Нам надо прибавлять во всех компонентах» Воронежцы помогли футбольному болельщику из Нигериии добраться до дома Воронежцы рассказали о «безумии» на «Лужниках» после победы России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове14
Смолов вновь ошибся26
Шарапова показала интимное фото46
Еще одна фигуристка «предала» Тутберидзе10
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение