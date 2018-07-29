«Рубин» победил «Краснодар» благодаря дублю Азмуна

«Рубин» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с победы над «Краснодаром». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Рубина» Сердар Азмун, отличившийся на 9-й минуте. В середине первого тайма форвард «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт. До перерыва Азмун вновь вывел хозяев вперёд, забив на 38-й минуте.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо» (3 августа), «Краснодар» в гостях встретится с «Уфой» (13 августа).