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«Рубин» победил «Краснодар» благодаря дублю Азмуна
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«Рубин» победил «Краснодар» благодаря дублю Азмуна 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Рубин» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с победы над «Краснодаром». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Рубина» Сердар Азмун, отличившийся на 9-й минуте. В середине первого тайма форвард «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт. До перерыва Азмун вновь вывел хозяев вперёд, забив на 38-й минуте.
В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо» (3 августа), «Краснодар» в гостях встретится с «Уфой» (13 августа).
Напомним, в других сегодняшних матчах Премьер-Лиги «Арсенал» дома сыграл вничью с «Динамо», а «Зенит» на выезде победил «Енисей» (2:0).
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