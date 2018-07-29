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Курбан Бердыев: Есть удовлетворение от результата и в целом от игры
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Курбан Бердыев: Есть удовлетворение от результата и в целом от игры 

Советский спорт 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев — о победе над «Краснодаром» (2:1) в первом туре чемпионата России.
«Есть удовлетворение, прежде всего, от результата, и в целом от игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволяло нам всю игру играть в том темпе, в котором хотели.
Тем не менее, многие ребята играли через не могу. И это дорогого стоит», — заявил Бердыев, после чего покинул пресс-конференцию.
Напомним, победу «Рубину» принес дубль Сердара Азмуна. В следующем туре казанская команда 3 августа на выезде сыграет с «Динамо».
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