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«Шахтер» разгромил киевский «Арсенал»
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«Шахтер» разгромил киевский «Арсенал» 

LiveSport.Ru 58 минут назад
Донецкий «Шахтер» одержал победу над киевским «Арсеналом» (3:0) в матче 2-го тура чемпионата Украины.
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