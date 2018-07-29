Александр Бухаров: Моменты есть, надо просто забивать, но пока Азмун справляется

Мы очень рады победе, меня очень тепло встретил стадион, тут прекрасная атмосфера. Думаю, что наши болельщики заслужили победы.

Азмун забил два и обыграл «Краснодар». Смолов тоже забил, но стал антигероем

— Тренер предоставил мне шанс. В мои задачи входило цепляться впереди за мяч, сохранить результат для команды. В принципе, всё получилось.

— Как скоро придет первый гол? — Моменты есть, надо просто забивать, но пока Азмун справляется. Потом ему поможем.

— Что скажете об игре «Рубина»? — После сбора на первый план выходят бойцовские качества команды. Мало игры, много борьбы. Мы видим, как все матчи складываются сейчас тяжело. У всех 1:0, поэтому мы очень рады, что проявили характер и выиграли, — приводит слова Бухарова БИЗНЕС Online ».