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Александр Бухаров: Моменты есть, надо просто забивать, но пока Азмун справляется
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Александр Бухаров: Моменты есть, надо просто забивать, но пока Азмун справляется 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Мы очень рады победе, меня очень тепло встретил стадион, тут прекрасная атмосфера. Думаю, что наши болельщики заслужили победы.
Азмун забил два и обыграл «Краснодар». Смолов тоже забил, но стал антигероем
— Тренер предоставил мне шанс. В мои задачи входило цепляться впереди за мяч, сохранить результат для команды. В принципе, всё получилось.
— Как скоро придет первый гол? — Моменты есть, надо просто забивать, но пока Азмун справляется. Потом ему поможем.
— Что скажете об игре «Рубина»? — После сбора на первый план выходят бойцовские качества команды. Мало игры, много борьбы. Мы видим, как все матчи складываются сейчас тяжело. У всех 1:0, поэтому мы очень рады, что проявили характер и выиграли, — приводит слова Бухарова «БИЗНЕС Online».
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