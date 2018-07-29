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Павел Могилевец: Пропустили непонятный гол, но хорошо, что забили второй
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Павел Могилевец: Пропустили непонятный гол, но хорошо, что забили второй 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец — о победе над «Краснодаром» (2:1) в матче первого тура чемпионата России.
«В первом тайме очень хорошо играли, прессинговали, не давали им выйти. Пропустили непонятный гол, но хорошо, что забили второй и ушли на перерыв с преимуществом.
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Второй тайм уже был потяжелее, потому что все ребята устали. Действовали на морально волевых, поэтому всем ребятам спасибо за игру», — приводит слова Могилевца «БИЗНЕС Online».
Напомним, победу «Рубину» принес дубль Сердара Азмуна. В следующем туре казанская команда 3 августа на выезде сыграет с «Динамо».
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