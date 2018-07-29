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Эррера назвал причину крупного поражения «МЮ» от «Ливерпуля»
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Эррера назвал причину крупного поражения «МЮ» от «Ливерпуля» 

Soccer News 24 минуты назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера прокомментировал крупное поражение своей команды от «Ливерпуля» (1:4) в матче Международного кубка чемпионов.
"Итоговый результат это меньшее, чем нас беспокоит сейчас. В каждом матче мы играем одним и тем же составом. Это больше похоже на рождественский период, чем на предсезонные игры.
Сейчас мы просто играем и не думаем о результатах. Главное для нас это подготовиться к матчу первого тура чемпионата Англии с «Лестером», — приводит слова Эрреры официальный сайт клуба.
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