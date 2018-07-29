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«Домжале» обыграл «Рудар» перед ответным матчем против «Уфы»
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«Домжале» обыграл «Рудар» перед ответным матчем против «Уфы» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Соперник «Уфы» по 2-му отборочному раунду Лиги Европы «Домжале» дома в матче 2-го тура чемпионата Словении обыграл «Рудар» (3:1). Дублем в составе победителей отметился бывший полузащитник «Локомотива» Сенияд Ибричич.
Первый матч между российским и словенским клубами завершился вничью — 0:0. Ответная игра пройдет на поле «Домжале» 2 августа.
Чемпионат Словении
2-й тур  "Домжале" — «Рудар» — 3:1 (1:0)
Голы: Муян, 23 (1:0). Ибричич, 49 (2:0). Ибричич, 57 (3:0). — Шимунац, 87 (3:1).
29 июля. Домжале. Стадион Sportni Park.
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