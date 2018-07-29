«Домжале» обыграл «Рудар» перед ответным матчем против «Уфы» 

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Губерниев и Мусэрский вступили в перепалку в Инстаграме из-за чествования футболистов на Манежке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию – о заявлении Гамовой: "Мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям"