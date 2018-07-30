Хет-трик Сулейманова позволил «Локомотиву» разгромить «Уфу» в матче молодежного первенства России

«Локомотив» в гостях разгромил «Уфу» со счетом 4:1 в матче первого тура молодежного первенства России. Хет-трик оформил 18-летний форвард Тимур Сулейманов.

Основные команды «Локомотива» и «Уфы» проведут встречу 1-го тура Российской премьер-лиги сегодня, 30 июля, начало — 18.00 по московскому времени. «Уфа» — «Локомотив»: чемпионат России по футболу, 30 июля 2018, онлайн-трансляция матча

Молодежные команды — 2018/2019

1-й тур "Уфа — мол. " (Уфа) — «Локомотив М — мол.» (Москва) — 1:4 (0:1)

Голы: Сулейманов, 27 (0:1). Сафронов, 56 (1:1). Сулейманов, 58 (1:2). Саркисян, 63 (1:3). Сулейманов, 83 (1:4).

Судья: Матвеев (Иваново).

30 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник»