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Премьер-лига. «Локомотив» начал чемпионат ничьей в Уфе
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Премьер-лига. «Локомотив» начал чемпионат ничьей в Уфе 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Матчем в столице Башкортостана между местной «Уфой» и чемпионами России из московского «Локомотива» продолжилась программа 1-го тура первенства в футбольной премьер-лиге. Команда Юрия Семина не смогла одолеть хозяев и потеряла в Уфе важные 2 очка.
Игра получилась не слишком зрелищной и зрители, которых на стадионе «Нефтяник» собралось более 10 тысяч, голов в матче так и не дождались. Стоит отметить, что хозяева играли более жестко и трое из них — Неделчару, Игбоун и Тумасян, — получили предупреждения. Это весь количественный итог игры.
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