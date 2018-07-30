Премьер-лига. «Локомотив» начал чемпионат ничьей в Уфе

Матчем в столице Башкортостана между местной «Уфой» и чемпионами России из московского «Локомотива» продолжилась программа 1-го тура первенства в футбольной премьер-лиге. Команда Юрия Семина не смогла одолеть хозяев и потеряла в Уфе важные 2 очка.

Игра получилась не слишком зрелищной и зрители, которых на стадионе «Нефтяник» собралось более 10 тысяч, голов в матче так и не дождались. Стоит отметить, что хозяева играли более жестко и трое из них — Неделчару, Игбоун и Тумасян, — получили предупреждения. Это весь количественный итог игры.