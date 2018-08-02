Прогноз «Фонбет»: «Домжале» — фаворит в матче Лиги Европы с «Уфой»

2 августа на стадионе «Спортни Парк» в Словении «Домжале» встретится с «Уфой» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

— Кто победит?

— Букмекеры «Фонбет» считают фаворитом «Домжале». На победу словенцев принимаются ставки с коэффициентом 2.50, на победу «Уфы» — с коэффициентом 3.10, на ничью — с коэффициентом 3.00. Большинство клиентов «Фонбет» тоже уверено в победе словенского клуба. 56% игроков поставили на победу «Домжале», 29% — на победу «Уфы» и 15% — на ничью.

— Сколько забьют голов?

— «Фонбет» предполагает, что в матче будет забито больше одного гола. На тотал больше 1,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.50, на тотал меньше 1,5 — с коэффициентом 2.55. Большинство клиентов «Фонбет» не согласно с букмекерами. На тотал больше 1,5 поставили 39% игроков, на тотал меньше 1,5 — 61%.

— На что ставят в «Фонбет»?

— Самой популярной стала ставка на победу «Домжале» — ее выбрали 38% клиентов «Фонбет». 20% игроков предпочли победу «Уфы», 19% — ставку на то, что «Домжале» не проиграет. Среди всех клиентов «Фонбет», поставивших на победителя двухматчевого противостояния, 12% выбрали «Уфу», 11% — «Домжале».

— А сколько ставят?

— Самая крупная ставка — 35 000 рублей на победу «Домжале». В среднем на матч «Домжале» и «Уфы» ставят 420 рублей.

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