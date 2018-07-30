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Стали известны стартовые составы на матч «Уфа» — «Локомотив»
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Стали известны стартовые составы на матч «Уфа» — «Локомотив» 

Газета.Ru 30 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Локомотива» на матч первого тура Российской премьер-лиги, сообщает Sport24.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Салатич, Игбун, Фатаи.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер, Фарфан.
Напомним, что и уфимцы и «железнодорожники» уже успели провести по одной встрече в этом сезоне. «Локомотив» уступил ЦСКА в матче за Суперкубок России, а «Уфа» вничью сыграла со словенским «Домжале» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» приглашает болельщиков бесплатно посетить матч первого тура РПЛ.
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