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«Наполи» в товарищеском матче обыграл «Кьево»
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«Наполи» в товарищеском матче обыграл «Кьево» 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
«Наполи» в товарищеском матче одержал победу над «Кьево» (2:0). В составе победителей отличились Симоне Верди и Лоренцо Тонелли.
Товарищеский матч
"Наполи" (Италия) — «Кьево» (Италия) — 2:0 (1:0)
Голы: Верди, 10, Тонелли, 86
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