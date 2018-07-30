Левашов: «Арсенал» играл лучше «Динамо» и должен был побеждать

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал домашнюю ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0). В этой встрече московская команда с седьмой минуты играла вдесятером.

«Настраивались на победу. Конечно, на матче сказалось удаление игрока «Динамо» в самом начале игры. Сопернику пришлось перестраивать игру, а мы продолжали играть в свой футбол. «Арсенал» играл лучше, создал больше моментов. Мы должны были выигрывать.

Что касается моего сейва после удара Рыкова, то момент получился непростым. Он добавил после отскока, но я успел сложиться и отбить мяч в сторону. Всё сложилось хорошо. Хорошо, что сыграли на ноль, заработали одно очко — это уже какой-то плюс. Одно очко есть. Работаем дальше, всё нормально», — сказал Левашов в интервью пресс-службе «Арсенала», которое было опубликовано на официальном канале клуба в YouTube.