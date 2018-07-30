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Раде Дугалич: Просто не дотерпели последние десять минут
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Раде Дугалич: Просто не дотерпели последние десять минут 

Советский спорт 4 часа назад
Защитник «Енисея» Раде Дугалич — о поражении от «Зенита» (0:2) в матче первого тура чемпионата России.
— Меня поразило, что пришел полный стадион, было много болельщиков. Большинство, конечно, болело за Дзюбу и за «Зенит», — приводит слова Дугалича официальный сайт «Енисея». — Но, я надеюсь, что со временем все изменится: придет наше время и за нас будут болеть в каждом городе. У нас пока новая команда, только что собрались ребята.
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В первом тайме все получалось — выходили из обороны, дисциплинированно играли. Во втором тайме делали тоже самое, не могу ничего плохого сказать.
Просто не дотерпели последние десять минут. Получили два мяча. Я думаю, что все еще впереди. Двигаемся дальше! Мы, конечно, оптимистичная команда. Впереди новые игры, это только первый тур. Уже завтра начнем подготовку к следующей игре.
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