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Олег Кононов: «Перестроение во втором тайме оживило нам игру»
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Олег Кононов: «Перестроение во втором тайме оживило нам игру» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов — о матче с «Динамо» (0:0) в первом туре чемпионата России.
— Перестроение во втором тайме оживило нам игру. Вышел Лесовой, более мобильно сыграл Костадинов. Нам нужен был один игрок в полузащиту, который будет страховать нашу атаку. Он очень хорошо справился с этим. Сергей Ткачев, играя на позиции ложной девятки, открывался между линиями, и за счет его мы выходили в атаку, где могли реализовать два стопроцентных момента, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. — Вы видели, что «Динамо» — очень быстрая команда. Они очень быстро выходят в атаку и сразу же, ничего не придумывая, делают или быструю фланговую атаку с ударом по воротам, или играют на подборе от своих больших форвардов, и сразу следует удар по воротам. Они играли прагматично, с выбеганием. Мы готовились к этой игре. Даже когда они играли в полном составе, они играли так же. На сборах они наигрывали такой вот агрессивный футбол: с давлением, с прессингом, с быстрой атакой. Поэтому мы были готовы к этому футболу. Возможно, как и они к нашему.
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