Ещё
Олег Кононов: «В прошлом сезоне игра „Арсенала“ строилась через Дзюбу. Мы исходим из других принципов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Кононов: «В прошлом сезоне игра „Арсенала“ строилась через Дзюбу. Мы исходим из других принципов» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после матча с «Динамо» (0:0) в первом туре чемпионата России рассказал, как изменилась команда в сравнении с прошлым сезоном.
— Понятно, что у каждого тренера есть свои принципы ведения игры. У Миодрага Божовича были свои, у меня — свои. Здесь определенные перестроения есть. Плюс, если брать концовку прошлого чемпионата, то, понятно, был Артем Дзюба, и через него строилась игра. Он был той фигурой, через которую шла вся игра «Арсенала». Здесь у нас такого нет — мы исходим из других принципов в атаке, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. — Здесь нужно… не хочется говорить, что время. Хочется быстрее, чтобы были моменты, чтобы забивали больше. Нам нужно забивать. Мы должны были забить хотя бы один гол из тех моментов или полумоментов, которые у нас были. Желательно это делать, потому что соперник будет сразу же раскрываться. Мы готовы к тому, чтобы соперник раскрывался. У нас достаточно быстрые игроки.
Все о чемпионате России по футболу
Арсенал Т — Динамо М
Спорт-Экспресс: последние новости
Вольвич поддержал Мусэрского в перепалке с Губерниевым Вице-спикер Госдумы: "Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград" "Наполи" в товарищеском матче обыграл "Кьево"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»312
Шарапова показала интимное фото50
Президент Хорватии вспомнила про зонт на ЧМ
Гамова ответила на травлю в Сети485
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение