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Олег Кононов: «Задача „Арсенала“ на сезон — не опуститься ниже»
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Олег Кононов: «Задача „Арсенала“ на сезон — не опуститься ниже» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после матча с «Динамо» (0:0) в первом туре чемпионата России рассказал о задачах команды на сезон.
— Наши задачи ясны. Исходя из того, что «Арсенал» сделал в прошлом году, в первую очередь нужно не опуститься ниже, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. — Те позиции, которые были в турнирной таблице, мы должны сохранить. А дальше уже все будет зависеть от нас.
В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате России.
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