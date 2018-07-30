Олег Кононов: «Задача „Арсенала“ на сезон — не опуститься ниже»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после матча с «Динамо» (0:0) в первом туре чемпионата России рассказал о задачах команды на сезон.

— Наши задачи ясны. Исходя из того, что «Арсенал» сделал в прошлом году, в первую очередь нужно не опуститься ниже, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. — Те позиции, которые были в турнирной таблице, мы должны сохранить. А дальше уже все будет зависеть от нас.

В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате России.

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