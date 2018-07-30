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Олег Кононов: «Рассчитывали, что дожмем соперника в большинстве»
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Олег Кононов: «Рассчитывали, что дожмем соперника в большинстве» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов — о матче с «Динамо» (0:0) в первом туре чемпионата России.
— Понятно, что мы рассчитывали на то, что дожмем, соперника, имея на одного игрока больше, но не получилось. Хотя моменты были. Понравилось в первую очередь то, что футболисты держали структуру игры. Конечно, нам не хватало остроты впереди. Это был минус, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. — Но в игре, где десять человек играли сзади, нам не удалось забить. Мы будем работать над тем, чтобы создавать больше моментов. Конечно, понравилась атмосфера. Туляки молодцы. Очень приятно играть, когда трибуны поддерживают. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку.
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