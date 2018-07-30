«Уфа» откроет чемпионат России игрой против «Локомотива»

Соперник уфимцев — победитель прошлого сезона. «Уфа» на стадионе «Нефтяник» 30 июля откроет домашний сезон чемпионата России. Первый же матч предстоит трудным, противник — обладатель кубка прошлого сезона. В 20:00 по уфимскому времени на поле против «Уфы» выйдет московский «Локомотив», один из старейших футбольных клубов России. Стоимость всех игроков команды противника, по версии сервиса transfermarkt — 90 миллионов евро, в то время, как уфимцев оценивают всего в 27 миллионов. Напомним, уже 2 августа в Словении «Уфа» сыграет в ответном матче против «Домжале». Победитель выйдет в следующий раунд Лиги Европы.