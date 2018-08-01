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Эмир Кустурица даст бесплатный концерт в Иркутске
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Эмир Кустурица даст бесплатный концерт в Иркутске 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Знаменитый кинорежиссер и обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля даст концерт в составе фолк-рок группы The No Smoking Orchestra. Он пройдет в формате Open-Air. Выступление пройдет сразу после официального закрытия фестиваля на набережной Ангары, возле памятника Александру III. Помимо музыкального концерта Кустурица встретится с юными кинематографистами региона, даст мастер-класс, а также сыграет в футбол в составе команды «Звезды на Байкале». Фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске уже в 13-й раз. Его основателем и художественным руководителем является Народный артист России Денис Мацуев. Площадками фестиваля станут Иркутский музыкальный театр имени Загурского, филармония и органный зал.
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