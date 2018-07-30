Веденеев оценил перспективы «Енисея» в РПЛ

"Думаю, будет много команд, которые будут бороться за выживание. Каждый из этих приблизительно одинаковых коллективов может занять как шестое место, так и вылететь. Игроки хорошие у клуба из Красноярска есть, они неплохо обновили состав. Но у них нет забивного форварда, хотя многие клубы высшего дивизиона могут сказать то же самое", — сказал Веденеев.

В стартовом туре «Енисей» проиграл «Зениту» со счетом 0:2.