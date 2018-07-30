Футболистки ижевского «Торпедо» выбыли из борьбы за Кубок России

Футбольный клуб Торпедо из Ижевска накануне, 29 июля, провел ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка России среди женских команд. В Москве коллектив из столицы Удмуртии встречался с местным Чертаново.

Первый матч этого противостояния завершился победой москвичек со счетом 3:1. В ответном поединке хозяйки поля также не оставили шансов ижевчанкам. Владея инициативой на протяжении почти всего матча, Чертаново забило три безответных мяча. Автором хет-трика стала Маргарита Черномырдина 3:0.

Общий счет двухматчевого противостояния 6:1 в пользу москвичек

Следующий матч торпедовки проведут в рамках Чемпионате России 4 августа. На поле ижевского стадиона Купол наша команда примет Рязань-ВДВ.

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