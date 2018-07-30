Пляжные «Крылья» начали выступление на третьем этапе Суперлиги

Волжане провели два матча на московском этапе. В игре с лидером турнира — питерским «Кристаллом» самарцы уступили со счетом 3:8, хотя вели по ходу матча с разницей в два мяча. У «Крыльев» в этом матче отличились Гонсалес и дважды Чирко. В матче же со своим прямым конкурентом за попадание в плей-офф Суперлиги — московским ЦСКА волжане одержали уверенную победу — 5:2. В этой игре у «Крыльев» голы забивали: Гонсалес, Пиняев, Да Силва и дважды Брендо.

Самарские «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице перед заключительной игрой московского этапа против аутсайдера лиги — команды «ЭЛМОНТ».