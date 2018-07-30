Ещё
Пляжные «Крылья» начали выступление на третьем этапе Суперлиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пляжные «Крылья» начали выступление на третьем этапе Суперлиги 

Волга Ньюс 41 минуту назад
Фото: Волга Ньюс
Волжане провели два матча на московском этапе. В игре с лидером турнира — питерским «Кристаллом» самарцы уступили со счетом 3:8, хотя вели по ходу матча с разницей в два мяча. У «Крыльев» в этом матче отличились Гонсалес и дважды Чирко. В матче же со своим прямым конкурентом за попадание в плей-офф Суперлиги — московским ЦСКА волжане одержали уверенную победу — 5:2. В этой игре у «Крыльев» голы забивали: Гонсалес, Пиняев, Да Силва и дважды Брендо.
Самарские «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице перед заключительной игрой московского этапа против аутсайдера лиги — команды «ЭЛМОНТ».
Волга Ньюс: последние новости
Игроки волейбольной "Новы-2" привезли "золото" со спортивных игр стран БРИКС Дарья Касаткина проиграла во втором круге Moscow River Cup Какие денежные вознаграждения положены участникам школьных олимпиад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов пережил новый позор26
Медведева пошла на новое «предательство»358
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе20
Тарасова высказалась о наградах для футболистов574
Шарапова показала интимное фото50
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение