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Товарищеский матч «Локомотива» будут транслировать: где смотреть
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Товарищеский матч «Локомотива» будут транслировать: где смотреть 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Клуб устроит прямую трансляцию матча
Хоккеисты ярославского «Локомотива» 13 июля вышли с каникул и активно готовятся к предстоящему сезону. Сегодня «железнодорожники» в Череповце против местной «Северстали» сыграют первый товарищеский матч межсезонной подготовки. Посмотреть его смогут и ярославцы.
— Матч начнётся в 14 часов, — рассказали в хоккейном клубе «Локомотив». — Посмотреть принципиальное противостояние можно на официальном yotube-канале ХК «Локомотив».
16 августа товарищеский матч пройдет в Ярославле, а первый матч сезона «Локомотив» сыграет 2 сентября. В Ярославль приедет омский «Авангард». Недавно клуб обнародовал стоимость абонементов на сезон.
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