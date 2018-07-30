Товарищеский матч «Локомотива» будут транслировать: где смотреть

Клуб устроит прямую трансляцию матча

Хоккеисты ярославского «Локомотива» 13 июля вышли с каникул и активно готовятся к предстоящему сезону. Сегодня «железнодорожники» в Череповце против местной «Северстали» сыграют первый товарищеский матч межсезонной подготовки. Посмотреть его смогут и ярославцы.

— Матч начнётся в 14 часов, — рассказали в хоккейном клубе «Локомотив» . — Посмотреть принципиальное противостояние можно на официальном yotube-канале ХК «Локомотив».

16 августа товарищеский матч пройдет в Ярославле, а первый матч сезона «Локомотив» сыграет 2 сентября. В Ярославль приедет омский «Авангард». Недавно клуб обнародовал стоимость абонементов на сезон.