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Валерий Непомнящий: «На „Балтике“ висит нервное давление, игра не дается легко. Команда выступает ниже своего потенциала»
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Валерий Непомнящий: «На „Балтике“ висит нервное давление, игра не дается легко. Команда выступает ниже своего потенциала» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поделился мнением о поражении от «Чертаново» (1:3) в матче третьего тура Олимп-Первенства ФНЛ. Калининиградцы потерпели третье поражение в трех стартовых встречах турнира и являются самой пропускающей командой.
— Если говорить о результате, то, с одной стороны, счет на табло, а с другой — попробуй объясни, как я вижу эту ситуацию, — цитирует Непомнящего официальный сайт Олимп-Первенства ФНЛ. — Прежде всего после двух поражений на нас висит нервное давление, а игра не дается легко. Проблемы с реализацией.
Поздравляю соперника — он достойно выглядел и победил. Мы играем ниже своего потенциала. Я знал многое о сопернике — смотрел его игры. Мы знали, что «Чертаново» проигрывает первые таймы. Но здесь ребята прошли хорошую школу. Я знал, что нам будет непросто.
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