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В Архангельске рядом со стадионом «Динамо» построят спортобъект
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В Архангельске рядом со стадионом «Динамо» построят спортобъект 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске рядом со стадионом «Динамо» планируется в 2018-2019 годах возведение каркасно-тентового спортивного объекта для игровых видов спорта.
Договор на возведение нового спортивного комплекса на территории стадиона в Архангельске подписали группа компаний «Суприм» и региональная организация общества «Динамо».
В целом в отношении стадиона «Динамо» 2019–2020 годах будут рассмотрены возможности установки искусственного покрытия футбольного поля, усовершенствования ледового покрытия, модернизация трибун, косметический ремонт капитальных строений.
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