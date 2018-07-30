В Архангельске рядом со стадионом «Динамо» построят спортобъект

В Архангельске рядом со стадионом «Динамо» планируется в 2018-2019 годах возведение каркасно-тентового спортивного объекта для игровых видов спорта.

Договор на возведение нового спортивного комплекса на территории стадиона в Архангельске подписали группа компаний «Суприм» и региональная организация общества «Динамо».

В целом в отношении стадиона «Динамо» 2019–2020 годах будут рассмотрены возможности установки искусственного покрытия футбольного поля, усовершенствования ледового покрытия, модернизация трибун, косметический ремонт капитальных строений.