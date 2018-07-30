ЦСКА разрывают на части

Вице-чемпион России ЦСКА начал сезон уверенно, завоевав Суперкубок России. Но не только радостными событиями наполнена жизнь болельщика столичного клуба — «армейцы» уже успели расстаться с Александром Головиным и Витиньо, а теперь идёт охота за Марио Фернандесом

Если расставание с Головиным было вполне логичным, слухи о его переезде ходили ещё до старта чемпионата мира, то уход Фернандеса будет большим ударом для «красно-синей» команды. Русифицированный бразильский мотор сумел в ЦСКА не только взять парочку трофеев, но и вырасти в одного из лучших футболистов нашего чемпионата.

«Про Марио я всегда говорил, что он — великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему ещё можно расти, но уверен, что это возможно», — цитирует слова президента ЦСКА Евгения Гинера sport24.ru Интерес к футболисту подогрел ЧМ-2018, где Марио стал одним из открытий турнира. Игрока активно сватали в «Интер», двужильный Фернандес очень импонировал наставнику «чёрно-синих» Лучано Спаллетти . Сейчас же на первый план вышел «Наполи», который, как сообщают итальянские СМИ, уже контактировал с ЦСКА по поводу защитника. Однако тут есть небольшое «но»: Фернандес находится лишь в шорт-листе неаполитанцев. Не факт, что клуб в итоге остановится на его кандидатуре.

«Фернандес вполне подходит для итальянского и испанского чемпионатов. Он хорошо подключается к атакам, прекрасно обучен тактически и уже не раз показал себя в матчах высокого уровня. Если не в топ-клубах, то в командах второго эшелона серьёзных чемпионатов Марио может себя проявить», — выразил своё мнение о Фернандесе экс-защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта в интервью «Известиям»

ЦСКА готов отпустить одного из ключевых исполнителей, и руководство понимает, что может получить солидный куш за 27-летнего латераля. Боссы «красно-синих» оценили Фернандеса в 20 миллионов евро — это вполне реальная сумма для европейцев. За Головина же выложили требуемые 30 миллионов, а тут прайс несколько скромнее и доступнее.

vk.com/ПФК ЦСКА Москва

Марио Фернандес (слева) во время матча между ФК ЦСКА и «Локомотив»

«Армейцы» в очередной раз могут показать всем российским командам то, как надо зарабатывать: Муса, Думбия, Витиньо, Головин. Все эти игроки солидно пополнили копилку ЦСКА. Только уход двух последних из вышеназванных пополнил казну на 40 миллионов.

Думается, что Фернандес вполне заслужил того, чтобы попробовать себя в каком-то топ-клубе. Он не только верой и правдой «отслужил» более пяти лет в ЦСКА, но и помог стране, выступив в составе сборной России на домашнем чемпионате мира. Для «контрактника» этого уже вполне достаточно.