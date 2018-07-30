Голкипер «Зенита» отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии

Голкипер финского клуба «ХИК» Максим Рудаков отметился голевой передачей в матче против «Хонки» (2:1). 22-летний футболист, права на которого принадлежат «Зениту» , быстро ввёл мяч в игру после углового у собственных ворот и организовал стремительную контратаку, которую забитым мячом увенчал его одноклубник.

Видео доступно на странице футбольного клуба «ХИК» в «Твиттере». Команда Рудакова близка к завоеванию чемпионского титула, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Рудаков выступает за «ХИК» на правах аренды с января 2018 года. Он переехал в Финляндию из «Зенита» и с тех пор провёл 15 матчей.