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Голкипер «Зенита» отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии
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Голкипер «Зенита» отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер финского клуба «ХИК» Максим Рудаков отметился голевой передачей в матче против «Хонки» (2:1). 22-летний футболист, права на которого принадлежат «Зениту», быстро ввёл мяч в игру после углового у собственных ворот и организовал стремительную контратаку, которую забитым мячом увенчал его одноклубник.
Видео доступно на странице футбольного клуба «ХИК» в «Твиттере». Команда Рудакова близка к завоеванию чемпионского титула, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Рудаков выступает за «ХИК» на правах аренды с января 2018 года. Он переехал в Финляндию из «Зенита» и с тех пор провёл 15 матчей.
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