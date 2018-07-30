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Рижское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Торос»
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Рижское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Торос» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Рижское «Динамо» в товарищеском матче обыграло клуб ВХЛ «Торос» со счетом 4:3 в серии буллитов. В серии послематчевых бросков победу латвийскому клубу принес Эгилс Калнс. Ворота рижан защищал Кристерс Гудлевскис.
Товарищеский матч
"Динамо" (Рига) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:3 Б (0:0, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шэн — 1, 22:47 — 0:1. Балинскис — 1 (бол., Мюттюнен), 25:51 — 1:1. Баранов — 1 (Гордеев), 26:40 — 1:2. Бочков — 1 (Голованов, Сходцев), 30:55 — 1:3. Кларк — 1, 38:07 — 2:3. Виделль — 1 (бол., Фэрчайлд), 39:51 — 3:3.
Победный буллит: Калнс.
Вратари: Гудлевскис — Циркуль.
Судьи: Ансонс, Одиньш.
30 июля. Пиньки. Инбокс-Холл.
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