Гендиректор «Сочи»: первый матч на «Фиште» планируем провести 18 августа

Гендиректор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда команда проведёт первый матч на стадионе «Фишт».

«Свой первый матч на «Фиште» мы рассчитываем провести 18 августа против «Нижнего Новгорода». Почему не играли раньше? Мы должны были убить газон полностью после чемпионата мира? Была большая загруженность, ведутся работы по приведению газона в норму. Также ведётся демонтаж конструкций, которые были на чемпионате мира", — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Первые домашние матчи нового сезона ФНЛ «Сочи» проводил на Центральном стадионе имени Славы Метревели. После трёх туров команда занимает шестое место в турнирной таблице.