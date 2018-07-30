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Геркус — о матче с «Уфой»: спасибо Гилерме за подарок
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Умерла российская чемпионка

Геркус — о матче с «Уфой»: спасибо Гилерме за подарок 

Чемпионат.com 14 минут назад
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0). «Противоречивые чувства. Вроде только что могли вырвать победу, а затем едва не упустили ничью. Понимаем, на каждый матч в этом году выходим в ранге чемпиона, что добавляет и будет добавлять мотивации соперникам. Уверен, что и мы станем сильнее. Делаем в этом направлении все возможное! PS: Спасибо Гиле за подарок», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».
Во втором туре «Локомотив» встретится с московским «Спартаком». Московское дерби пройдёт на «РЖД Арене» 4 августа. Начало встречи запаланировано в 19:00 по московскому времени.
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