Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0). «Противоречивые чувства. Вроде только что могли вырвать победу, а затем едва не упустили ничью. Понимаем, на каждый матч в этом году выходим в ранге чемпиона, что добавляет и будет добавлять мотивации соперникам. Уверен, что и мы станем сильнее. Делаем в этом направлении все возможное! PS: Спасибо Гиле за подарок», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».
Во втором туре «Локомотив» встретится с московским «Спартаком». Московское дерби пройдёт на «РЖД Арене» 4 августа. Начало встречи запаланировано в 19:00 по московскому времени.