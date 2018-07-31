«Автомобилист» досрочно закончил матч с «Динамо» из-за травмы Кучерявенко 

Екатеринбургский «Автомобилист» досрочно завершил товарищеский матч с чешским хоккейным клубом «Динамо Пардубице». Судьи приняли решение досрочно остановить встречу игру из-за травмы, полученной нападающим «Автомобилиста» Александром Кучерявенко. Встреча была остановлена после первого периода. На момент остановки подопечные Андрея Мартемьянова лидировали со счётом 2:0, точные броски в свой актив сумели записать Виталий Попов и Никита Трямкин, результативными передачами отметились Ефим Гуркин и Алексей Василевский.
Все предсезонные турниры клубов Континентальной хоккейной лиги: календарь игр, состав участников