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Футболисты «Металлиста» отпраздновали третью победу в летнем Кубке
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Футболисты «Металлиста» отпраздновали третью победу в летнем Кубке 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Футбольный клуб «Металлист» одержал третью победу на летнем Кубке «Перспектива-2018», который запустили в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) на время межсезонья.
В третьем туре состязания футболисты из Братеева переиграли команду «Креатив». За «Металлист» хет-трик провел Дмитрий Бачинский, еще одним голевым удалом отметился Эдгар Саркисян.
Таким образом, к следующей стадии — матчам на вылет — «Металлист» подходит с безупречным результатом, одержав три победы в трех встречах. Дальше соперником братеевского коллектива выступит «Вымпел», занявший второе место в группе Е.
Напомним, что с нового сезона «Металлист» впервые будет выступать в Премьер-лиге ЛФЛ.
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