Футболисты «Металлиста» отпраздновали третью победу в летнем Кубке

Футбольный клуб «Металлист» одержал третью победу на летнем Кубке «Перспектива-2018», который запустили в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) на время межсезонья.

В третьем туре состязания футболисты из Братеева переиграли команду «Креатив». За «Металлист» хет-трик провел Дмитрий Бачинский, еще одним голевым удалом отметился Эдгар Саркисян.

Таким образом, к следующей стадии — матчам на вылет — «Металлист» подходит с безупречным результатом, одержав три победы в трех встречах. Дальше соперником братеевского коллектива выступит «Вымпел», занявший второе место в группе Е.

Напомним, что с нового сезона «Металлист» впервые будет выступать в Премьер-лиге ЛФЛ.