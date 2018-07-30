Сёмин: старт чемпионата очень важен, игроки должны быть полностью готовы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от старта чемпионата и матча первого тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы».

«Надеюсь, что мы восстановились. Это старт чемпионата, он очень важен, и поэтому игроки должны быть в полной боевой готовности. Насколько восстановились — покажет игра. Крыховяк тренируется по индивидуальной программе, находится с тренером в Москве. Надеемся, в следующих матчах он обретёт свои кондиции и будет нам помогать.

«Уфа» в матче с «Домжале» играла с преимуществом, нужен был гол, но этого не произошло. Старт сезона для всех очень сложный. Ещё не обретены те кондиции, которые хотелось бы видеть, — наверное, в этом причина», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».