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Сёмин: старт чемпионата очень важен, игроки должны быть полностью готовы
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Сёмин: старт чемпионата очень важен, игроки должны быть полностью готовы 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от старта чемпионата и матча первого тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы».
«Надеюсь, что мы восстановились. Это старт чемпионата, он очень важен, и поэтому игроки должны быть в полной боевой готовности. Насколько восстановились — покажет игра. Крыховяк тренируется по индивидуальной программе, находится с тренером в Москве. Надеемся, в следующих матчах он обретёт свои кондиции и будет нам помогать.
«Уфа» в матче с «Домжале» играла с преимуществом, нужен был гол, но этого не произошло. Старт сезона для всех очень сложный. Ещё не обретены те кондиции, которые хотелось бы видеть, — наверное, в этом причина», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».
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