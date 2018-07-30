На 53-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» арбитр Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.
В том моменте Алексей Миранчук в своей штрафной площади толкнул соперника в спину руками, не дав ему добраться до мяча. Вместо 11-метрового удара судья назначил угловой. (Александр БОБРОВ)
53-я минута матча «Уфа» — «Локомотив».
53-я минута матча «Уфа» — «Локомотив».
53-я минута матча «Уфа» — «Локомотив».
53-я минута матча «Уфа» — «Локомотив».
53-я минута матча «Уфа» — «Локомотив».
"Уфа" — «Локомотив»: судьи ошиблись, определив офсайд у Эдера // «Уфа» — «Локомотив»: Вилков правильно не назначил пенальти в ворота гостей
Уфа — Локомотив М