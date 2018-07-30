Роберт Мак: В игре с «Енисеем» хотел доказать, что заслуживаю быть игроком основного состава

— Пришлось довольно сложно, — приводит слова Мака «Матч ТВ». — Мы играли против команды, которая выставила пять защитников и вообще любит играть на контратаках. Из-за этого нам и пришлось не очень просто — особенно в первом тайме.

К счастью, в концовке «Зенит» забил дважды. Пожалуй, победа в первом матче сезона — это самое главное на настоящий момент.

Я не волновался. Чувствовал, что в полном порядке. Также было и на сборах. А в Тюмени хотел доказать, что заслуживаю быть игроком основного состава.