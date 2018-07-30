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Вилков не удалил игрока «Уфы»
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Вилков не удалил игрока «Уфы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» ошибся арбитр Михаил Вилков, не удалив игрока хозяев Игбуна, который ударил прямой ногой Баринова. Судья ограничился вынесением предупреждения. (Александр БОБРОВ)
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