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Вилков не удалил игрока «Уфы»
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Вилков не удалил игрока «Уфы»
Спорт-Экспресс
1 час назад
Комментарии
На 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» ошибся арбитр
Михаил Вилков
, не удалив игрока хозяев Игбуна, который ударил прямой ногой Баринова. Судья ограничился вынесением предупреждения. (
Александр БОБРОВ
)
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