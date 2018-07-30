Томаров: «Дефицит нападающих не позволяет нам рассчитывать на большое количество мячей»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

— Сложно в настолько эмоциональной концовке найти слова. И тем не менее, давайте попытаемся охарактеризовать игру команды в сегодняшнем матче.

— Игра далась тяжело, наверное, и нам, и сопернику. Чувствовалось, что недавно играли и они, и мы. Еще начало сезона, и мы не вошли в форму. Были моменты и у них, и у нас. У Кротова и Сысуева микроповреждения. Конечно, дефицит нападающих, наверное, не позволяет нам рассчитывать на большое количество мячей в каждом матче, хотя моменты создаем, подходы есть, подводит где-то реализация, такие моменты, как сегодня, наверное, стоит выжимать из них.