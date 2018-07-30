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«Черноморец» и «Волгарь» вышли в 1/64 финала Кубка России
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«Черноморец» и «Волгарь» вышли в 1/64 финала Кубка России 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Новороссийский «Черноморец» обыграл «Кубань Холдинг» в матче 1/128 финала Кубка России — 2:0. Также в следующий раунд турнира вышли «Сызрань-2003», «Квант», «Луки-Энергия», «Нефтехимик», «Калуга», «Машук-КМВ» и «Волгарь».
Кубок России
1/128 финала
"Черноморец" (Новороссийск) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 2:0  "Сокол" (Саратов) — «Сызрань-2003» (Сызрань) — 2:3 д.в.
"Квант" (Обнинск) — «Долгопрудный» — 3:1 д.в.
"Луки-Энергия" (Великие Луки) — «Псков-747» (Псков) — 1:0  "КАМАЗ" (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3  "Калуга" (Калуга) — «Велес» (Москва) — 2:1  "Машук-КМВ" (Пятигорск) — «Динамо» (Ставрополь) — 2:0  "Волгарь" (Астрахань) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:1
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