«Черноморец» и «Волгарь» вышли в 1/64 финала Кубка России

Новороссийский «Черноморец» обыграл «Кубань Холдинг» в матче 1/128 финала Кубка России — 2:0. Также в следующий раунд турнира вышли «Сызрань-2003», «Квант», «Луки-Энергия», «Нефтехимик», «Калуга», «Машук-КМВ» и «Волгарь».

Кубок России

1/128 финала

"Черноморец" (Новороссийск) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 2:0 "Сокол" (Саратов) — «Сызрань-2003» (Сызрань) — 2:3 д.в.

"Квант" (Обнинск) — «Долгопрудный» — 3:1 д.в.