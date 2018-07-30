Анатолий Мещеряков: «В матче со „Спартаком“ будет другой „Локомотив“

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 1-го тура чемпионата Росси с «Уфой» (0:0) отметил, что во втором тайме прослеживались контуры настоящей игры чемпиона. По его словам, в следующем туре против "Спартака" команда сыграет лучше.

— Несмотря на драматическую концовку и отсутствие победы, могу сказать, что во втором тайме стали прослеживаться контуры настоящей игры «Локомотива», — приводит «Р-Спорт» слова Мещерякова. — Уверен, что в ближайшее время мы увидим другую команду. И в дерби 4 августа будет другая команда на поле.