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Анатолий Мещеряков: «В матче со „Спартаком“ будет другой „Локомотив“
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Анатолий Мещеряков: «В матче со „Спартаком“ будет другой „Локомотив“ 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 1-го тура чемпионата Росси с «Уфой» (0:0) отметил, что во втором тайме прослеживались контуры настоящей игры чемпиона. По его словам, в следующем туре против "Спартака" команда сыграет лучше.
— Несмотря на драматическую концовку и отсутствие победы, могу сказать, что во втором тайме стали прослеживаться контуры настоящей игры «Локомотива», — приводит «Р-Спорт» слова Мещерякова. — Уверен, что в ближайшее время мы увидим другую команду. И в дерби 4 августа будет другая команда на поле.
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