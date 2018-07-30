Президент «Локомотива» Геркус раскритиковал судейство в матче против «Уфы»

МОСКВА, 30 июля. / ТАСС /. Уровень подготовки футбольных арбитров на матче Российской премьер-лиги между «Уфой» и «Локомотивом» оставлял желать лучшего. Об этом ТАСС заявил президент московского клуба Илья Геркус

"Уфа" сыграла вничью с московским «Локомотивом» со счетом 0:0 в домашнем матче первого тура чемпионата России по футболу. На 15-й минуте встречи судья матча Михаил Вилков отменил гол нападающего «Локомотива» Эдера в ворота «Уфы».

"Очень расстроило судейство в сегодняшнем матче, после чемпионата мира это ни в какие ворота не лезет. Мяч нападающего Эдера в ворота «Уфы» должны были засчитать на сто процентов, но судья этот гол у нас отобрал. Подготовка арбитров должна быть абсолютно на другом уровне. Из-за судейской ошибки «Локомотив» сегодня лишился двух очков", — сказал Геркус.

"Что касается матча, то все ребята молодцы: играли, комбинировали, создавали моменты, а Гильерме просто умница. Такие тяжелые игры, когда играешь на выезде с «Уфой» после тяжелого 120-минутного матча с ЦСКА, тут комментарии тут излишни. Нельзя сказать, чего сегодня не хватало «Локомотиву», мы выиграли игру. Сегодня судья отобрал у нас победу", — добавил Геркус.