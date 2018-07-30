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«Уфа» — «Локомотив»: ставка Максима Деменко на игру РПЛ с коэффициентом 5.75
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«Уфа» — «Локомотив»: ставка Максима Деменко на игру РПЛ с коэффициентом 5.75 

Чемпионат.com 12 часов назад
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко дал прогноз на матч первого тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Локомотив», который состоится 30 июля.
Ставки: победа «Локомотива» 1:0 за 5.75, победа «Локомотива» всухую за 3.10.
«Я посмотрел на «Уфу» в Лиге Европы. «Локомотив» в Суперкубке выглядел лучше. Поэтому однозначно выберу «Локомотив». Мне кажется, что будет победа с минимальным счётом», — сказал Максим Деменко.
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